La Liga ha multato il Barcellona per la violazione del Financial Fair Play: una multa non superiore agli 800 mila euro

É arrivata per il Barcellona la multa della Liga per il mancato rispetto del Financial Fairplay stabilito dal campionato spagnolo. I blaugrana dovranno pagare una cifra di 800 mila euro alla Liga. La sanzione fa riferimento ai trasferimenti di Dani Alves, Andreas Christensen ed al rinnovo di contratto di Ronaldo Araujo.

A seguito della multa è arrivato il commento di Javier Tebas, presidente della Liga, a Mundo Deportivo: «Le costrizioni hanno funzionato per loro in questa stagione ma non per la prossima. Devono ridurre il monte ingaggi, non possono continuare con più di 500 milioni di euro».

