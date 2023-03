Joan Laporta, presidente del Barcellona, sarebbe convinto di poter riportare in blaugrana Lionel Messi a fine stagione

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Mundo Deportivo, il Barcellona si starebbe già muovendo concretamente per il ritorno di Lionel Messi. L’argentino è infatti in scadenza con il PSG a giugno e sarà libero di firmare a parametro zero.

Joan Laporta, presidente del Barcellona, avrebbe già avuto un colloquio col padre e agente del giocatore. Xavi, attuale allenatore ed ex compagno, avrebbe già dato il suo benestare all’operazione.

