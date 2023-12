Le condizioni fisiche di Marc-André ter Stegen, portiere del Barcellona, dopo l’ultimo infortunio. I dettagli

Il Barcellona ha pubblicato un comunicato ufficiale su Marc-André ter Stegen dopo l’infortunio subito alla schiena.

COMUNICATO – «Il calciatore della prima squadra, Marc ter Stegen, si sottoporrà a un intervento chirurgico questa settimana per affrontare i problemi alla parte bassa della schiena che sta vivendo. A seguito della procedura, verrà rilasciata una nuova dichiarazione. Secondo capitano della squadra e membro chiave dello spogliatoio, il portiere tedesco ha giocato finora 17 partite in questa stagione, 13 in campionato, quattro in Champions League, mantenendo la porta inviolata otto volte e subendo 15 gol. In questa stagione ha saltato solo le partite di campionato contro Rayo e Atlético e la partita in casa contro il Porto in Champions League.».

