Il Barcellona ha deciso di andare tutto su Bernardo Silva: per questo motivo il resto del mercato sarà al risparmio

Il Barcellona ha fatto la sua scelta per il mercato: l’obiettivo principale dei blaugrana sarà quello di portare in Catalonia Bernardo Silva.

Per questo motivo, come riportato Mundo Deportivo, il resto del mercato sarà all’insegna del risparmio. Questa scelta allontana di fatto Cancelo: il suo stipendio è troppo alto per poter imbastire una trattativa.

