Xavi Hernadez, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Granada ne La Liga

Xavi Hernadez, allenatore del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Granada ne La Liga.

PAROLE – «Sosta Siamo in contatto con le Federazioni, i fisioterapisti, i medici; entrare in guerra non porterà niente di buono. Dobbiamo avere un rapporto straordinario. Gli infortuni non sono muscolari, è una questione di sfortuna. Abbiamo un livello di infortuni molto basso per un grande club. Il più vicino al rientro è Pedri, ma è una questione di sensazioni. Out Lewandowski? Una perdita molto sensibile, come quelle di Raphinha, Pedro e De Jong. È il nostro giocatore più decisivo, è un leader. Joao Félix e Ferran possono giocare in quella posizione, abbiamo convocato anche Pau Víctor e Marc Guiu. Lo stesso Fermín sa cosa vuol dire giocare come un falso nove».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG