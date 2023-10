Questa sera in campo in Serie A la sfida tra Genoa e Milan, ecco le probabili formazioni con le scelte di Gilardino e Pioli

Questa sera alle 20:45 in campo in Serie A la sfida tra Genoa e Milan, ecco le probabili formazioni con le scelte di Gilardino e Pioli per il match del Marassi.

PROBABILI FORMAZIONI

GENOA (3-5-1-1): Martinez; Dragusin, Bani, Vasquez; De Winter, Thorsby, Frendrup, Malinovskyi, Matturro; Messias; Gudmundsson. All. Gilardino.

MILAN (3-4-3): Maignan; Florenzi, Thiaw, Tomori, Theo Hernandez; Musah, Adli, Reijnders; Chukwueze, Okafor, Leao. All. Pioli.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG