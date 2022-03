Il tecnico dei blaugrana allontana il mercato alla vigilia della gara di domani sera contro l’Osasuna.

I fenomeni di oggi e domani sono loro, i più chiacchierati. A Xavi, allenatore del Barcellona, in conferenza stampa è stata posta anche una domanda di mercato sulla possibilità che i blaugrana acquistino Erling Braut Haaland e Kylian Mbappé. Questa la risposta del tecnico: “Sono ipotesi, io alleno i calciatori che mi mettono a disposizione. Chiunque ovviamente vorrebbe avere calciatori importanti, ma si tratta solo di ipotesi.

Per LaLiga sarebbe un’ottima cosa se venissero. E anche per i club. Cresceremmo tutti”. In realtà per Mbappé sembra essere in vantaggio il Real Madrid di Ancelotti, che ha appena eliminato il PSG agli ottavi di Champions League.

