Le parole di Xavi, allenatore del Barcellona, sul possibile ritorno di Lionel Messi in blaugrana. Tutti i dettagli

Xavi ha parlato del Barcellona dopo l’amichevole contro il Vissel Kobe di Iniesta.

PAROLE – «La situazione è nelle mani del presidente e del padre di Leo, quindi vedremo come andrà a finire. Alla fine è una decisione di Leo. Siamo contenti, per il momento abbiamo l’ok al piano di fattibilità e ora ci metteremo al lavoro per acquistare i rinforzi di cui abbiamo bisogno».

