Il centrocampista sardo è tornato a brillare anche in nazionale dopo le ultime assenze dovute a problemi fisici. L’ex difensore Lele Adani, impegnato ieri nella telecronaca di Belgio-Italia sulla RAI, ha tessuto le lodi di Nicolò Barella, lodandone la duttilità ed il valore aggiunto che il calciatore porta in campo. Queste osservazioni mettono in evidenza non solo le capacità tecniche e tattiche del centrocampista ma anche la sua influenza positiva sul gioco e sugli schemi della squadra. La partita L’Italia ha iniziato molto bene la gara andando in vantaggio col goal di Tonali; nella ripresa gli azzurri hanno abbassato leggermente il baricentro riuscendo però a soffrire veramente poco gli attacchi dei padroni di casa. La vittoria di ieri certifica il passaggio aritmetico alla prossima fase di Nations League. Oltre il ruolo La discussione aperta da Lele Adani porta a riflettere sull’importanza di guardare oltre i ruoli tradizionali nel calcio. Spalletti […]

