Barella avvisa la Juve: «In campionato vogliamo fare bene. Inter Lazio? Ci siamo divertiti…». L’intervista del centrocampista

Barella ha mandato un messaggio indiretto alla Juve nell’intervista rilasciata a Mediaset dopo Inter Lazio di Supercoppa Italiana.

BARELLA – «Partita veramente bella, ci siamo divertiti come non succedeva da tempo contro un avversario difficile. Oggi siamo stati bravi, tutti volevano la palla. Siamo quello che volevamo essere da inizio anno, vogliamo vincere questa coppa e continuare a lavorare per fare bene in campionato».

