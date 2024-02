Il centrocampista sardo è stato uno dei migliori in campo martedì scorso in Champions League ed i nerazzurri vogliono tenerselo stretto.

L’Inter ha vinto 1-0 contro l’Atletico Madrid ed in generale attraversa un ottimo momento di forma da inizio 2024: la costante è Nicolò Barella. Il sardo è una delle colonne della squadra di Inzaghi e forma insieme a Mkhitaryan e Calhanoglu una delle mediane migliori d’Europa.

esultanza gol Henrikh Mkhitaryan

Crescita

Di lui si è sempre detto che in campo è un po’ troppo nervoso, ed in effetti il dato dei cartellini gialli ricevuti è sempre stato il suo tallone d’Achille; l’anno scorso in campionato si è raggiunto l’apice degli atteggiamenti che magari distoglievano la sua attenzione sulla partita. Quest’anno sembra iniziato molto bene da questo punto di vista anche se c’è stato bisogno della pubblica reprimenda di Inzaghi dopo la finale di SuperCoppa, gara in cui si è visto sventolare un cartellino giallo molto pesante per proteste. Infatti l’Inter è poi dovuta andare a giocare a Firenze senza lui e Calhanoglu; per fortuna la vittoria è arrivata lo stesso.

Prolungamento

Barella ha un contratto valido fino al 2026 che prevede un ingaggio di 5 milioni a stagione: durante i giorni della SuperCoppa italiana a Riad c’è stato un incontro con la società per iniziare a parlare del rinnovo. Secondo Tuttosport si ragiona su un prolungamento fino a 2028 o 2029 con ingaggio sui 7 milioni.

L’articolo Barella continua a migliorare anche nel temperamento e l’Inter vuole blindarlo proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG