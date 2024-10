Uma big della Liga che nell ultimo mercato non ha certo mostrato problemi ad investire ha messo nel mirino il tuttofare del centrocampo nerazzurro Nicolò Barella si trova al centro di uno scenario di mercato che sta catturando l’attenzione dei principali club europei. L’ex fulcro della squadra dell’Inter, dopo aver contribuito in modo decisivo ai successi della squadra nerazzurra, potrebbe presto salutare i suoi tifosi per una nuova avventura, lontano dall’Italia. Una proposta economica strabiliante proveniente dalla Spagna riaccende i riflettori sul futuro di Barella, rendendolo protagonista di un possibile trasferimento record. La stella Barella e i numeri da capogiro Nell’ultima stagione, Nicolò Barella ha dimostrato ancora una volta il suo valore in campo con prestazioni di alto livello. Con 48 apparizioni, 2 gol realizzati e 7 assist, è stato un elemento chiave nella formazione guidata da Simone Inzaghi. La sua presenza in campo è stata indispensabile, riflettendo il suo […]

