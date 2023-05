Il centrocampista dell’Inter Nicolò Barella ricorda la finale di Coppa Italia della passata stagione ed il suo assist contro la Juventus.

Nicolò Barella è il protagonista del Matchday Programme sul sito dell’Inter; ecco le sue sensazioni a poche ore dalla finale di Coppa Italia. “Non è stato un percorso facile, ci sono stati anche momenti di difficoltà come nella prima sfida contro il Parma che ci siamo giocati ai supplementari. Come è successo in tutta la stagione, il lavoro di squadra ci ha permesso di andare oltre e proseguire verso i nostri obiettivi. Eravamo convinti e consapevoli di poter arrivare fino in fondo a questa competizione. L’assist per Dimarco nella semifinale contro la Juventus è stato un momento bellissimo, San Siro è esploso di gioia! Il gol di Dima ci ha permesso di poter gestire il risultato e staccare il biglietto per la finale. Siamo felici e orgogliosi di esserci anche quest’anno e faremo di tutto per ripeterci e portare il trofeo a Milano”.

“Quando sei bambino sogni di vivere momenti come questi. Voglio godermi ogni singolo minuto di questo finale di stagione. Cosa direi al piccolo Nicolò? Che ha fatto bene a credere nei suoi sogni! Aver vinto con questa maglia e avere la possibilità di giocare in palcoscenici importanti per me è motivo di grande orgoglio, l’ho sempre detto. Quando scendo in campo cerco di dare tutto me stesso per poter aiutare la squadra e i miei compagni. Penso che la differenza la faccia il gruppo: noi anche nei momenti meno brillanti siamo sempre rimasti uniti perché sapevamo che continuando a dare tutti quel qualcosa in più i risultati sarebbero arrivati e così è stato. Sarà bello tornare all’Olimpico e giocarci un’altra finale che abbiamo voluto e conquistato. Ho bellissimi ricordi dell’anno scorso, dal gol all’abbraccio con i compagni fino alla festa finale, quando abbiamo alzato al cielo il secondo trofeo della stagione dopo la Supercoppa. La Fiorentina è una squadra di qualità, con bravissimi giocatori, se ha raggiunto la finale è perché ha fatto vedere qualcosa in più rispetto alle altre avversarie. Sappiamo che non sarà una gara facile, ma scenderemo in campo per vincere e portare a casa il trofeo“.

L’articolo Barella: “Felici di essere in finale, faremo di tutto per riportare il trofeo a Milano, siamo rimasti uniti anche nei momenti peggiori” proviene da Notizie Inter.

