L’offerta di 50 milioni per il Newcastle per Nicolò Barella Non preoccupa l’Inter, ma se la destinazione fosse più blasonata

Si è sentito parlare tramite Tuttosport della mancata preoccupazione dell’Inter nei confronti di una possibile cessione di Nicolò Barella al Newcastle. Certo, sono stati offerti 50 milioni di euro, ma dall’altra i soldi non coprano tutto: specialmente se si tratta di una storia meno blasonata rispetto a quella dei nerazzurri.

La domanda però in questi casi sorge spontanea: e se fosse stata una squadra di un certo spessore ad uscire quella cifra In quel caso la permanenza poteva vacillare, considerando che molti in Premier League vogliono Barella.

L’articolo Barella, i 50 milioni del Newcastle non preoccupano l’Inter (la persuasione passa dalla piazza) proviene da Inter News 24.

