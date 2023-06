Colpi mirati, tanto scouting e grandissima ambizione: il calciomercato dell’Inter per unire l’utile al dilettevole

La domanda sorge spontanea dopo l’ultima stagione: che calciomercato deve fare l’Inter dopo aver incassato oltre 120 milioni tra campionato, Champions League e Coppa Italia

Partiamo in primis dalle cessioni: ad eccezione fatta dei cosiddetti esuberi, i big rimarranno quasi tutti a Milano (se non esplicitamente volenterosi di voler cambiare aria). In entrata invece servirà un difensore con cui costruire un progetto a lungo termine abbassando anche l’età media, un giocatore esterno più continuo che possa portare garanzie e soprattutto due attaccanti.

Con Dzeko vicino alla Turchia e Correa al di sotto delle aspettative, servirà prendere un centravanti giovane e con caratteristiche simili (magari puntare anche sui propri giovani come Mulattieri), e una seconda punta di qualità: in grado di saltare l’uomo e rompere gli indugi a partita in corso. Parametri zero? Sono occasioni, ma uno scouting anche su qualche giovane potrebbe portare benefici.

L’articolo Inter, come ci si comporta sul mercato estivo 2023-2024? La soluzione proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG