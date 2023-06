La strategia dell’Inter tra trattative di calciomercato con le carte Mulattieri e Fabbian. Non è troppo prematuro cederli subito?

Si sente troppo parlare di Inter che deve ringiovanirsi e puntare soprattutto sui suoi migliori giovani: su tutti il centrocampista Fabbian (mandato in prestito alla Reggina) e il centravanti Samuele Mulattieri (che a Frosinone è arrivato in doppia cifra).

Nonostante ciò, i nerazzurri continuano ad offrirli come pedine di scambio per poter arrivare a determinati giocatori, in particolar modo per Frattesi del Sassuolo. Non sarà troppo prematuro privarsi di questi due gioielli cresciuti in casa Serve abbassare l’età media, e in un contesto interista dove mancano i soldi sarebbe ancora più rischioso. Staremo a vedere come si evolverà la situazione.

L’articolo Fabbian e Mulattieri verso la cessione? Inter, ripensaci se vuoi puntare sui giovani proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG