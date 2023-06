Non accennano a diminuire le voci riguardanti una possibile uscita dell’ex Cagliari nonostante i nerazzurri non abbiano intenzione di privarsene.

La situazione di Nicolò Barella è chiara da tempo: il centrocampista sta benissimo all’Inter e la società è contentissima del suo rendimento ed attaccamento. Tradotto, è quasi incedibile solo perché gli incedibili non esistono in questo periodo storico: per convincere i nerazzurri anche solo a sedersi a trattare servono offerte monstre, lo sostiene il Corriere dello Sport.

Nicolò Barella

Cifre non ne vengono menzionate ma è difficile pensare a cifre inferiori agli 80 milioni. Nel remoto caso in cui arrivino proposte del genere il ricavato di una cessione verrebbe reinvestito in Frattesi (che potrebbe arrivare anche con la permanenza dell’ex Cagliari) ma anche su altri obiettivi in altri ruoli.

L’articolo Barella non è incedibile ma quasi, il sostituto sarebbe Frattesi che può arrivare in ogni caso proviene da Notizie Inter.

