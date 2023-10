Il centrocampista dell’Inter Nicolò Barella commenta la sconfitta di ieri della nazionale italiana a Wembley.

Nicolò Barella cerca di mettere la sua esperienza internazionale anche al servizio dell’Italia dopo la gara persa 3-1 contro l’Inghilterra; ecco le sue parole da leader a Sky Sport. “Bisogna entrare più sfacciati in campo. Abbiamo fatto errori e loro ci hanno puniti, i campioni fanno questo, se sbagli te la fanno pagare e anche noi dovremmo fare questo“.

Aspetti da correggere

“Di questa prestazione salvo l’atteggiamento giusto quando siamo entrati in campo ma certe partite bisogna vincerle. Non è positivo per noi arrivare fino all’ultimo con l’acqua alla gola. Siamo giocatori forti, abituati a gestire queste situazioni, dobbiamo sfruttare certe situazioni capitate con più coraggio”.

Nicolo’ Barella

Dentro o fuori

“Ci siamo trovati tante volte in queste situazioni, anche nel club, dobbiamo trovare fuori qualcosa in più così è il calcio e ci giocheremo le nostre carte. Avevamo la possibilità di poter fare meglio e mi spiace solo per questo”. L’Italia ora ha 3 punti in meno dell’Ucraina ma ha giocato una gara in meno di quest’ultima; le prossime 2 gare contro Macedonia e proprio Ucraina saranno decisive per la qualificazione agli Europei del 2024. Agli azzurri bastano 4 punti ed i 2 match si giocheranno a novembre, nell’ultima pausa delle nazionali del 2023.

