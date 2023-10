Anche Nicolò Barella, dopo Francesco Acerbi, ha parlato dopo la sconfitta dell’Italia contro l’Inghilterra: le parole del nerazzurro

Nicolò Barella commenta con amarezza la sconfitta dell’Italia contro l’Inghilterra a Figc.it. Le dichiarazioni del nerazzurro.

LE PAROLE- «Sono dispiaciuto perché abbiamo avuto delle occasioni che potevamo sfruttare meglio. Quando giochi contro campioni del genere paghi gli errori a caro prezzo. E’ ancora tutto aperto, certo sarebbe stato bello fare un risultato positivo per stare più tranquilli. Siamo l’Italia, dobbiamo giocare tutte le partite per vincere e così sarà per le prossime due»

L’articolo Barella alla Figc: «Dispiaciuto per le occasioni non sfruttate» proviene da Inter News 24.

