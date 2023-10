Ecco la capienza per quanto concerne il settore ospiti del Gewiss Stadium di Bergamo per la sfida tra l’Atalanta e l’Inter di novembre

Si prospetta l’invasione nerazzurra per quanto riguarda l’Inter nella partita di Bergamo contro l’Atalanta in un match abbastanza importante. La domanda in questi casi sorge spontanea: quanti saranno i sostenitori nerazzurri a Bergamo?

Visto il cantiere che sta allestendo il Gewiss Stadium, il settore ospiti è assai ridotto in termini di capienza con 760 posti a sedere.

L’articolo Atalanta Inter, quanti posti disponibili al Gewiss Stadium proviene da Inter News 24.

