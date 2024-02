Nel corso del MatchDay programme dell’Inter in vista della partita con l’Atalanta, Nicolò Barella ha svelato 3 date fondamentali

Tanta Inter nel cuore di Nicolò Barella, che nel corso del Matchday Programme nerazzurro in vista di Inter Atalanta, svela le 3 date fondamentali della sua vita.

2016 – «L’anno più complicato che ho vissuto da calciatore ma anche quello che mi ha fatto più crescere. Per la prima volta sono andato via di casa per trasferirmi al Como in prestito. Lì ho iniziato la convivenza con mia moglie ed è stato il momento in cui ho capito che sarei potuto diventare un calciatore ad alti livelli».

2017-2019-2021 – «Le date di nascita delle mie tre bambine, ciò che di più bello ho fatto nella mia vita e che mi rende più felice e orgoglioso».

1/07/2018 – «Il giorno in cui ho sposato mia moglie: il momento più bello dopo la nascita delle nostre figlie».

