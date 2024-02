Il tecnico dell’Atletico Madrid Diego Simeone ha rilasciato alcune dichiarazioni sul match di ritorno di Champions League con l’Inter

Diego Simeone, tecnico dell’Atletico Madrid, non pensa al match di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l’Inter. Almeno, non alla vigilia della semifinale di Copa del Rey contro l’Athletic Bilbao.

SIMEONE – «Raggiungere la finale sarebbe molto bello per la società, per i tifosi e per i giocatori. Ci sarà un clima importante, con il pubblico di casa del Bilbao. Non ci aspettiamo una partita che non sia intensa, con grande aggressività all’inizio da parte loro, cosa che solitamente fanno quando giocano in casa.

Quando hai una semifinale davanti a te tutti hanno la speranza di giocarla nel migliore dei modi. Giocheremo contro una squadra che gioca molto bene, è un avversario difficile, sta facendo un’ottima stagione. Ho la speranza di fare una grande partita e di arrivare in finale, che è quello che vogliono tifosi, giocatori e società. I rigori? Mister Aguirre ha tantissima esperienza in questo. Non puoi farlo, con la tensione della partita, dopo aver giocato centoventi minuti… I ragazzi restano a tirare i rigori. Oggi, ieri, altri giorni… di solito restano a calciare rigori»

CHAMPIONS LEAGUE E INTER – «Penso alla Coppa, non all’Inter»

