Fabrizio Biasin ha parlato del tecnico dell’Inter Simone Inzaghi e della parabola che si ritrova a vivere: il pensiero del giornalista

Nell’editoriale che porta la sua firma su TMW, Fabrizio Biasin si concentra su Simone Inzaghi, tecnico dell’Inter, e di come cambino le narrazioni su di lui.

INZAGHI – «Improvvisamente è passato dalla condizione e minchione a quella di fenomeno. Meno di dodici mesi fa lo si trattava come un pirla, un impresentabile. E invece aveva già portato ‘calcio’, anche in assenza di risultati.

Quando Beppe Marotta lo convinse a venire a Milano per ovviare all’addio di Conte Antonio, personalmente, avevo tanti dubbi. Poi sono scomparsi, ché il bel gioco inzaghiano si è presto manifestato. Il punto più basso della sua esperienza è arrivato nella prima parte della passata stagione (lì la squadra giocava male e la sua posizione era davvero in bilico), ma a partire da gennaio 2023 la squadra ha iniziato a produrre occasioni a raffica, anche quando lasciava punti per strada. Ecco, in quei giorni il massacro mediatico è andato ben oltre i demeriti del tecnico, per questo oggi fa un po’ sorridere leggere che chi bramava il suo siluramento, ora prevede il suo addio per motivi diametralmente opposti. È il calcio, che ci volete fare»

L’articolo Biasin su Inzaghi: «Da minchione a fenomeno. Il calcio funziona così» proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG