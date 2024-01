Il talento dell’Inter Nicolò Barella si allena a parte con la Juve nel mirino, ecco cosa è successo con Inzaghi e il piano studiato per lui

Non ci ha pensato due volte Simone Inzaghi a riprendere Nicolò Barella. Il tecnico dell’Inter non ha gradito il giallo in Supercoppa rimediato dal centrocampista, che (causa diffida) non gli permetterà di scendere in campo domenica contro la Fiorentina.

Come riportato da La Gazzetta dello Sport, proprio per questo il nerazzurro si sarebbe allenato a parte ieri in quel di Appiano. Seduta personalizzata appositamente pensata in previsione della prossima gara del gruppo meneghino: lo scontro diretto con la Juventus.

