L’Inter potrebbe affrontare un’estate di profondi cambiamenti, tra voci su Inzaghi e un futuro incerto anche per Barella.

In casa nerazzurra l’atmosfera non è esattamente quella che ci si aspetterebbe dopo una stagione disputata, comunque, ad alti livelli. Eppure, nonostante il campo, il mercato estivo si preannuncia turbolento, forse addirittura rivoluzionario. Il 5 a 0 preso in finale di champions contro il PSG sa di fine ciclo.

Le notizie che arrivano da più fronti lasciano intendere che l’Inter del prossimo anno potrebbe essere molto diversa da quella che ha appena dominato in Serie A. E il primo nodo riguarda proprio l’uomo che ha guidato la squadra con mano ferma e idee chiare: Simone Inzaghi, insieme a lui altro nome a far rumore è quello di Nicolò Barella.

Barella con Inzaghi via dall’Inter

Da qualche giorno, si rincorrono con insistenza le voci di un’offerta clamorosa proveniente dall’Arabia Saudita. L’Al Hilal, club che ha già portato a casa diversi nomi importanti dal calcio europeo, avrebbe messo sul piatto una proposta faraonica per convincere Inzaghi a lasciare Milano. Si parla di cifre da capogiro, tali da far vacillare chiunque. La panchina dell’Inter, al momento, non è in bilico, ma qualcosa si muove. E la società osserva con attenzione.

Inzaghi, finora, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali ma la sensazione è di quelle che fanno pensare a un addio imminente. Non si tratta solo di un’offerta del genere che può cambiare le carte in tavola, soprattutto se accompagnata da progetti ambiziosi e da un contratto pluriennale fuori portata per i club europei, ma anche la consapevolezza che qualcosa con l’Inter è finito. La dirigenza interista, nel frattempo, valuta scenari e piani alternativi, anche se la priorità resta ovviamente quella di trattenere il tecnico protagonista dell’ultimo ciclo vincente.

Ma non finisce qui. Perché nelle ultime ore un altro nome pesante è stato accostato con forza al calcio saudita. Stiamo parlando di Nicolò Barella, uno dei leader tecnici ed emotivi della squadra, cuore pulsante del centrocampo interista. Anche per lui si è parlato di un possibile interesse da parte dell’Al Hilal, ma in questo caso le smentite sono arrivate in fretta. Al momento non ci sarebbe alcuna trattativa in corso, né tantomeno segnali concreti di una sua partenza verso l’Arabia.

Tuttavia, anche qui, qualche dubbio resta. Perché è vero che dalla società filtra tranquillità, ma non si può escludere nulla quando certe offerte iniziano a circolare. E Barella, per età, rendimento e leadership, è uno dei pochi che potrebbe garantire un incasso davvero importante in caso di cessione. La speranza dei tifosi è ovviamente che resti, ma il mercato, si sa, può sorprendere quando meno te lo aspetti.

Senza ombra di dubbio, l’Inter si prepara a un’estate cruciale. La proprietà vuole mantenere alta l’ambizione, però dovrà trovare l’equilibrio giusto tra sostenibilità economica e competitività sportiva. E in questa fase, ogni scelta peserà tantissimo.