Uno scambio clamoroso tra due big di Milan e Napoli: con Leao al club partenopeo, un attaccante azzurro potrebbe partire per Milano

Con la certezza del Conte-bis, la società azzurra deve mantenere le promesse fatte al tecnico salentino. Il patron è stato chiaro: ha messo sul piatto di Conte proposte allettanti, come una sessione di mercato super, con entrate di altissimo livello. Primo tra tutti il possibile clamoroso ingaggio di Kevin De Bruyne.

Un altro obiettivo della società è l’incremento di nuovi innesti soprattutto nel reparto offensivo: il Napoli ha chiuso la stagione con la vittoria dell’ambito tricolore, nonostante fosse il sesto attacco del campionato, dietro a Inter, Atalanta, Lazio, Milan e Fiorentina. Con 59 goal siglati nella scorsa stagione il club è chiamato necessariamente a migliorare questo aspetto per essere più competitivo che mai anche il prossimo anno.

L’obiettivo è quindi quello di puntare ad un nuovo centravanti, e su nuovi esterni d’attacco con una buona dose di goal nelle gambe. In queste ore il direttore sportivo Manna è in fase di valutazione per centrare i giusti innesti in chiave di mercato: per quanto riguarda gli esterni produttivi soprattutto in fase realizzativa, il diesse punta diversi profili, come Lee Kang-in del PSG, Zhegrova del Lille ed infine Ndoye del Bologna.

Milan e Napoli lavorano per un maxi scambio: Leao per Anguissa

Stando alle ultime voci riportate da Il Mattino di Napoli, l’esterno d’attacco rossonero Rafael Leao del Milan sembrerebbe esser stato proposto al club campano. Da qualche giorno è in corso un dialogo tra l’entourage del numero 10 milanista e la dirigenza azzurra. Tutto dipende da Allegri, il nuovo tecnico del Milan, e sulla sua volontà di trattenere o meno l’attaccante portoghese.

La dirigenza partenopea, secondo il quotidiano campano, sembrerebbe pronta a fare un blitz per il classe 2000, considerato un innesto più che giusto per il 4-3-3 di Antonio Conte. Leao potrebbe rivelarsi anche la pedina perfetta per ciò che riguarda l’incremento di goal da parte degli esterni d’accatto, di cui il Napoli è alla ricerca.

Ma non solo, sembrerebbe in atto un possibile maxi scambio tra Milan e Napoli: con l’ipotesi della partenza di Leao al Napoli, un altro big, questa volta sul versante azzurro, sembrerebbe in bilico con i partenopei, e potrebbe essere richiesto proprio dello stesso Milan. La permanenza di Zambo Anguissa al Napoli è tutt’altro che delineata, il centrocampista camerunense non è certo ormai da qualche tempo di proseguire la sua avventura in azzurro. Ed è proprio in questo scenario che potrebbe inserirsi una possibile trattativa per lo scambio dei due calciatori.