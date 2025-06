Aria di rivoluzione per l’Inter che potrebbe cambiare molti uomini per la prossima stagione: Bisseck in partenza, il sostituto arriva per 9 milioni

Sarà un’altra Inter. La sconfitta nella finale di Champions ha chiuso un ciclo ed ora per Marotta e Ausilio il lavoro da fare è importante. Via in tanti, dentro molti volti nuovi con la necessità di non sbagliare per non abbassare la competitività.

Di calciatori in uscita ce ne sono diverse, soprattutto gli under 30, ma anche chi riceverà offerte difficilmente rispedibili al mittente. Come Yann Aurel Bisseck, colosso tedesco che ha attirato l’interesse della Premier League. Per lui il Manchester United sarebbe pronto a versare una cifra pari a sessanta milioni di euro, una somma che difficilmente riceverà il no dell’Inter.

Ed allora, considerato anche che almeno uno tra Acerbi e De Vrij non avrà il rinnovo di contratto (ma non è escluso che vadano via entrambi) servirà intervenire e farlo in fretta. Anche per questo l’Inter si sta già muovendo, tenendo presente che tra dieci giorni circa partirà il Mondiale per club e i nerazzurri vorrebbero ben figurare. Un difensore da acquistare il prima possibile e il nome buono arriverebbe ancora una volta dalla Bundesliga.

Nuovo difensore per l’Inter: clausola da 9 milioni

A lanciare la novità sul mercato dell’Inter è Ekrem Konur, giornalista turco, che su X ha aggiornato i suoi utenti sulle novità che riguardano il calciomercato nerazzurro.

In particolare il nome sul quale tenere alta l’attenzione è Danilho Doekhi, 26 anni, difensore centrale di un metro e novanta, in scadenza di contratto con l’Union Berlino tra un anno. Una situazione contrattuale che lo rende un profilo appetibile, ancora di più vista la clausola presente nell’accordo: 9 milioni di euro. Questa la cifra che servirebbe per strappare il centrale alla squadra tedesca, anche se la concorrenza non manca.

In Italia, il calciatore piace alla Fiorentina, ma Doekhi piace anche al Nizza e a qualche squadra di Premier League. Certo, l’eventuale interesse dell’Inter potrebbe spingere il 26enne a mettere da parte le altre proposte e dire sì ai nerazzurri, squadra finalista di Champions e pronta a riprovarci il prossimo anno.

Magari con l’olandese in rosa, un profilo da seguire nelle prossime settimane quando il volto della squadra dell’Inter cambierà anche in maniera molto importante. È l’estate della rivoluzione per i nerazzurri e si prospettano settimane infuocate per i dirigenti della Beneamata.