Leao e Theo Hernandez sono destinati a lasciare il Milan nonostante l’arrivo di Allegri e Tare: entrambi possono rimanere in Serie A.

Dopo l’ultima stagione da dimenticare, fatta eccezione per la Supercoppa italiana, il Milan vuole ripartire da Igli Tare e Massimiliano Allegri. La scelta per il direttore sportivo è ricaduta sull’ex Lazio, mentre per quanto riguarda la panchina il club di via Aldo Rossi ha deciso di affidarsi al grande ritorno del tecnico livornese, che aveva già guidato il Diavolo dal 2010 al 2014 vincendo anche un tricolore.

Allegri dovrà ragionare assieme a Tare, Ibrahimovic e Moncada su come intervenire per migliorare la rosa. Molto probabilmente alcuni giocatori dovranno svuotare il loro armadietto a Milanello: tra questi anche due pedine che in questa stagione hanno particolarmente deluso. Stiamo parlando di Rafael Leao e Theo Hernandez, passati da colonne rossonere a quasi dei separati in casa.

Sia il portoghese che il francese sono considerati sacrificabili dalla dirigenza milanista: con entrambi è possibile fare cassa, tenendo anche conto che la mancata qualificazione alle coppe europee è un colpo economico non banale per il Diavolo. Ma quali potrebbero essere le future destinazioni di Leao e Theo? Stando alle ultime indiscrezioni ci sono buone possibilità che restino entrambi in Serie A.

Leao e Theo in Serie A: li prendono entrambi, doppio colpo

In prima fila c’è il Napoli, che ha promesso ad Antonio Conte un mercato importante per competere non solo in Italia ma anche in Europa. Il club del presidente De Laurentiis ha messo da tempo nel mirino Leao: i partenopei lo considerano infatti il miglior sostituto possibile di Kvaratskhelia, che lo scorso gennaio ha lasciato il Maradona per volare a Parigi.

Ma nel mirino di Giovanni Manna non c’è solo l’attaccante portoghese. I contatti con il Milan stanno diventando sempre più intensi perché il Napoli è intenzionato a lanciare l’assalto anche a Theo Hernandez. Conte vuole un giocatore di grande esperienza internazionale per la fascia sinistra e crede che l’ex Real Madrid sia il miglior profilo.

“Il Napoli ha chiesto informazioni al Milan sulla posizione di Theo Hernandez“, fa sapere Luca Cerchione, giornalista di fede napoletana. Un’indiscrezione che ovviamente scatena l’entusiasmo dei tifosi partenopei, anche se per portare sia Leao che Theo Hernandez a Napoli occorrerà sborsare all’incirca 100 milioni di euro. Già nelle prossime settimane si capirà se gli azzurri vorranno davvero mettere a segno questo doppio colpo dal Milan.