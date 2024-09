Nuova partnership commerciale del Milan, con Grenade. Occasione nella quale Baresi ha annunciato una grande novità a ricorrenza mensile. AC Milan è lieto di annunciare l’avvio di una nuova partnership con Grenade, il brand leader nel mondo delle barrette proteiche già presente in oltre 80 paesi nel mondo, che entrerà nella famiglia rossonera come Official Protein Bar Partner e Regional Partner per l’Italia. La partnership del Milan Maikel Oettle, Chief Commercial Officer di AC Milan ha commentato: “Siamo lieti di accogliere Grenade come nuovo partner di AC Milan in Italia. Questa collaborazione rappresenta un’importante opportunità per entrambe le parti, e siamo entusiasti di lavorare insieme per promuovere l’eccellenza e l’innovazione nel campo dei prodotti ad alto contenuto proteico amati dagli sportivi, e non solo. Il premio ‘Grenade AC Milan Most Explosive Player of the Month’ rappresenta un’iniziativa che riflette i valori condivisi di impegno e performance”. Francesco Meroni, Marketing Director del Gruppo Mondelēz International in Italia […]

