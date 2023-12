Bargiggia fa il nome: «Più lui di Conte come sostituto di Allegri». La rivelazione del giornalista

Paolo Bargiggia, ai microfoni di TV Play, ha parlato della panchina della Juve.

BARGIGGIA – «Ad oggi la Juve considera Allegri l’allenatore giusto per le caratteristiche di una rosa poca tecnica e più fisica. Un costruttore di gioco come Spalletti avrebbe giocato un pochino meglio però magari avresti meno punti in classifica. Aldilà del contratto sono convinti a lavorare con Allegri ma se a fine stagione dovesse andare il favorito per sostituirlo non sarebbe Antonio Conte. La prima scelta sarebbe Thiago Motta che Giuntoli stima molto come Palladino, ritenuto però meno pronto. È una partita ancora tutta aperta, a oggi Allegri resta al 60%».

