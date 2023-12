Salvai festeggia: «Un bellissimo regalo di compleanno. Abbiamo lavorato per questo». Le parole dell’Azzurra

Al canale ufficiale della FIGC, Cecilia Salvai ha parlato così dopo la vittoria dell’Italia femminile in Nations League. Le dichiarazioni del difensore della Juventus Women.

SALVAI – «È stato un bellissimo regalo di compleanno. Ma oltre al gol il regalo me l’hanno fatto tutte loro, perché ogni giorno abbiamo lavorato benissimo insieme con lo staff. Il regalo è per tutte noi oggi. Abbiamo raccolto anche poco rispetto a quello che abbiamo dimostrato sul campo. I punti ce li siamo ripresi in queste ultime due partite».

