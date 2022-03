L’esperto di calciomercato aggiorna la situazione del mercato rossonero.

Il Milan ha le idee chiare sulla nuova punta da prendere sul mercato. Il giornalista Paolo Bargiggia si è espresso in questo modo a 1 Football Club, parlando di Belotti e svelando alcuni retroscena: “Nella prossima stagione non ci sarà Ibrahimovic. Il Milan prenderà Belotti a parametro zero dal Torino e so che la trattativa con il Lille per Botman è molto avanzata. Romagnoli andrà via, se lo contendono la Juventus e la Lazio“.

Una situazione chiara, delineata per quanto riguarda le entrate e la programmazione della prossima stagione. Oltre a Belotti i rossoneri potrebbero sfidare l’Inter nella corsa a Gianluca Scamacca. Per quanto riguarda il capitolo Romagnoli, al momento la Lazio sembra in vantaggio sulla Juventus.

