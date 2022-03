Sta per finire una delle telenovele di questo calciomercato invernale. Brozovic ha detto “sì” all’Inter: i dettagli.

Marcelo Brozovic ha firmato nella giornata di oggi il nuovo contratto che lo legherà all’Inter per le prossime 4 stagioni. La notizia arriva direttamente dalla redazione di Calciomercato.com, che conferma la fine di questa estenuante telenovela. L’Inter festeggia questo traguardo e spegne tutte le voci.

Il progetto interista continua: dopo Lautaro Martinez e Barella, ecco il tassello più spesso, quello più importante. Non esiste un’Inter senza Brozovic. Il simbolo di una squadra che ora dovrà uscire dalla crisi e tentare un nuovo sprint scudetto. I tifosi dell’Inter ora sono più sereni. Brozo ha scelto l’Inter per continuare a guidarla in campo e cercare nuovi successi sportivi.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG