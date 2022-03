I parigini provano a convincere l’asso portoghese del Milan. La strategia del club rossonero per blindare il calciatore.

Il Psg chiama, il Milan risponde. Rafael Leao non è in vendita. Come riporta La Gazzetta dello Sport, i parigini hanno pronta un’offerta da 70 milioni e un ingaggio da 6 milioni di euro per convincere il portoghese a lasciare la Serie A. Al di là di una proposta shock, i rossoneri e il giocatore hanno le idee chiare. “Grazie ma andiamo avanti insieme”.

La crescita di Leao è sotto gli occhi di tutti. Quest’anno sono già 11 i gol e 6 gli assist da tenere a mente. Un giocatore che piace a mezza Europa ma che farà con ogni probabilità le fortune del Milan anche nelle prossime stagioni. Maldini e Massara vogliono prolungare il suo contratto (che scade nel 2024) almeno fino al 2026.

