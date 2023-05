Le parole di Ahmad Benali, centrocampista del Bari, in vista dei playoff di Serie B che inizieranno questo fine settimana

Ahmad Benali ha commentato i playoff di Serie B, che vedono il Bari già qualificato in semifinale in attesa di conoscere il prossimo avversario tra Reggina e SudTirol. Di seguito le sue parole a Telebari.

PROSSIMO AVVERSARIO – «Quando sapremo ci sarà il nostro avversario sarà più facile preparare la sfida, per ora ci dobbiamo allenare. Il Sudtirol ha meno da perdere, la Reggina è stata costruita per vincere e ha calciatori importantissimi. Hanno avuto problemi, ma ora sono venuti fuori».

PLAYOFF DELL’ANNO SCORSO – «I playoff sono un campionato a parte, chi arriva con entusiasmo ha una spinta in più. A Pisa purtroppo non siamo riusciti a vincere, ma siamo andati in vantaggio grazie allo stadio che tremava. Finì 4-3 per il Monza dopo i supplementari. – continua Benali a Telebari – In passato giocavo più offensivo, ma ora tocco molti palloni e il gioco passa da me. Certo, mi frena a livello offensivo, vado meno al tiro, ma è una posizione che mi sta piacendo molto».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG