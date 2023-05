Rocco Commisso, presidente della Fiorentina, ha parlato a La Repubblica, dopo le polemiche dell’ultima settimana con il Torino e il presidente Cairo. Di seguito le sue parole.

«Alcuni presidenti hanno la puzza sotto il naso. A Torino, ad esempio, i tifosi granata hanno contestato per tutta la partita il loro presidente. Eppure, sul suo giornale, c’è scritto che hanno insultato me. È l’esempio perfetto di come Cairo utilizzi il proprio potere. Io rispetto i tifosi del Toro: ho pregato a Superga e conosco la loro storia. Non ce l’ho con loro, sia chiaro»

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG