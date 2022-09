Walid Cheddira, attaccante del Bari, ha parlato del suo inizio di stagione ai microfoni de La Gazzetta dello Sport

NAZIONALE – «La convocazione con il Marocco è un mix di emozioni. Onore, sogno e emozioni, c’è tutto in questa chiamata».

CAPOCANNONIERE – «I sacrifici a volte pagano e ti ricompensano. Voglio credere sia solo l’inizio. Non penso alla classifica marcatori perché potrebbe essere una cosa pericolosa. Voglio fare gol perché mi rende felice ma la cosa più importante è che il Bari stia facendo bene. Non mi pongo limiti. Gratificante riuscire a dimostrare il proprio valore a chi non ha creduto in me. Mondiale? Lascerei Bari soltanto per questa occasione unica».

