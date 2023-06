Antonio Decaro, Sindaco di Bari, ha fatto una rivelazione sulla possibile cessione della società: le sue dichiarazioni

Antonio Decaro, Sindaco di Bari, ha parlato così al Corriere della Sera della gestione societaria del club.

LE PAROLE – «Andando in Serie A ci sarebbe stato il problema della multiproprietà. Ho capito che Filmauro aveva già un’intesa con un gruppo imprenditoriale in caso di promozione, io ho ricevuto una telefonata da Gianni Rivera. Ho avuto solo il compito di metterlo in contatto con la società. Ma non ho idea di cosa si siano detti».

