Calciomercato Roma, possibile colpo dal Brasile per i giallorossi: già presentata un’offerta per il giocatore. Le ultime

Stando a quanto riportato da Bolavip, la Roma sarebbe sulle tracce di Ayrton Lucas, laterale del Flamengo in grado di disimpegnarsi indistintamente come terzino e come esterno di centrocampo.

Il giocatore avrebbe già avuto contatti con Ibanez per prendere informazioni sull’ambiente giallorosso. Il club, si dice, avrebbe già presentato una prima offerta da 12 milioni di euro.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG