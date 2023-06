Mateo Retegui è stato per settimane in cima alla lista dei desideri dell’Inter per il mercato: adesso però le cose sono cambiate

Si allontana sempre di più per Mateo Retegui la possibilità di indossare la maglia dell’Inter per la prossima stagione. Il centravanti, come riporta La Gazzetta dello Sport, non rientra più nei piani dei nerazzurri. Tra i motivi della scelta, ci sarebbe anche quello tattico.

I dubbi della dirigenza nerazzurra riguardano l’ambientamento del giocatore al campionato italiano, la coesistenza con Lautaro Martinez in attacco (in quanto simili dal punto di vista tattico) e, soprattutto, la valutazione di 15 milioni di euro che è reputata eccessiva. Situazione che resta dunque in stand-by.

L’articolo Retegui non è più una priorità per l’Inter: questi i motivi della scelta proviene da Inter News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG