Ciro Polito, direttore sportivo del Bari, ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore del club pugliese, Pasquale Marino.

PAROLE – «Sapete bene il rapporto che avevo con lui, è stata la scelta più difficile da quando faccio il direttore sportivo. Ho creduto in lui quando non ci credeva nessuno, insieme abbiamo fatto un percorso incredibile. Volevo continuare anche quest’anno nonostante la grande batosta. Perché farlo ora nonostante il quadro non fosse disastroso? Ad inizio stagione pensavo che l’anno andasse affrontato con un piglio diverso chiedendogli se fosse pronto. Dico la verità, dopo due mesi le cose non stanno andando come volevo. Mi assumo le responsabilità, la scelta di anticipare l’esonero sta perché non vedevo in lui il futuro che volevo io. Ci abbiamo provato, se non avessimo avuto la sosta avrebbe avuto un’altra possibilità. Questa mi ha portato invece ad anticipare perché quindici giorni di lavoro potevano dare all’allenatore il tempo di cui abbiamo bisogno».

