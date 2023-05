Le parole di Giacomo Ricci, difensore del Bari, protagonista in positivo e negativo del pareggio con il Modena

Giacomo Ricci è stato l’uomo decisivo nel pareggio del Bari contro il Modena, con il gol del momentaneo 1-0 e anche per aver causato il rigore dell’1-1 definitivo. Di seguito le sue parole a RadioBari.

PARTITA – «Sono contento di essere tornato al gol dopo tutti questi anni, mi dispiace solo per il rigore che ho causato. Sono andato tante volte vicino in questi due anni, sono contento. Nella ripresa ci siamo abbassati un po’, abbiamo concesso a loro il campo. Loro non avevano niente da perdere e quindi ci hanno provato, forse siamo stati un po’ arrendevoli. Un pareggio è sempre buono, contro la Reggina dobbiamo portare punti a casa».

PLAYOFF – «Avere due risultati su tre a disposizione e andare a giocare la prima in trasferta è un grande vantaggio. Bisogna ricaricare le pile tutti ed essere pronti per la prima dei playoff. Il rigore? Lui è stato bravo a saltarmi sulla linea di fondo, poi ha continuato la corsa. L’avrebbe potuto rivedere al Var, è stato un rigore un po’ regalato».

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG