Marco Baroni ha parlato così a Sky Sport dopo Juve Verona.

LA PARTITA – «Nel primo tempo molto bene, abbiamo avuto le giuste distanze. Nel secondo tempo siamo calati e abbiamo portato meno missione. Loro hanno spinto, poi hanno fisicità. Peccato prendere gol sull’ultima palla, si doveva portare pressione prima e invece siamo stati poco reattivi nell’uscire fuori e abbiamo preso questo cross. I ragazzi hanno lavorato con dedizione e compattezza, quando giochi queste partite contro una squadra così… Ci sono cose buone e tanto lavoro da fare».

BONAZZOLI E DJURIC – «Hanno fatto bene finchè hanno avuto le energie. Milan ha un problemino, Federico era alla prima partita da 90 minuti e ha pagato un po’. Però mi sono piaciuti, molte volte abbiamo portato su la palla con il fraseggio. Loro sono bravi a dare punti di riferimento, poi dobbiamo lavorare meglio sull’attacco della profondità».

COME VEDE LA SUA SQUADRA – «La squadra ha solidità e compattezza, lo ha dimostrato. Serve di più davanti, cerchiamo delle soluzioni. In questo momento abbiamo rimesso Milan che non stava benissimo, oggi ha dato un apporto importante. Ora cerchiamo di dare continuità. C’è da lavorare e questo non ci spaventa. Oggi la prestazione c’è stata, sicuramente qualcosa di più possiamo fare».

