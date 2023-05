Marco Baroni, allenatore del Lecce, ha così parlato dopo la sconfitta dei giallorossi contro la Juve: le sue dichiarazioni

Marco Baroni, tecnico del Lecce, ha parlato così a Radio Rai dopo il ko contro la Juventus.

LE PAROLE – «Siamo contenti della prestazione, ci dispiace solo per come sono girati gli episodi. Non puoi sbagliare nulla in gare così. Però dovevamo preparare queste ultime gare con prestazioni di livello e così è stato. Abbiamo creato diversi problemi alla Juventus. Con un po’ di buona fortuna in più magari… Ma conta l’atteggiamento che serve al Lecce per arrivare dove vuole arrivare».

