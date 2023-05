Dusan Vlahovic, attaccante della Juventus, ha parlato dopo il successo sul Lecce, arrivato anche grazie a un suo gol

Dusan Vlahovic ha parlato a JTV dopo Juve-Lecce.

TORNARE ALLA VITTORIA – «Era importantissimo vincere. Abbiamo fatto una striscia non postiva, quindi siamo contenti di questi tre punti».

RITROVATO IL GOL – «Sono molto contento, mi mancava da tanto e spero di continuare così. Ora vediamo alla prossima gara».

MESSAGGIO ALLA SERBIA – «Oggi per me è una giornata triste per quello che è successo stamattina a Belgrado. Vorrei mandare un grandissimo abbraccio a tutta la gente che era lì, spero queste cose non si ripetano perchè sono cose che non si possono immaginare. Sono triste e colpito da questo, mando un grande abbraccio a tutti».

