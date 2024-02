L’allenatore dell’Hellas Verona Baroni ha voluto rilasciare queste dichiarazioni dopo la gara contro il Bologna stasera

Baroni ha parlato a DAZN dopo il match di Serie A tra l‘Hellas Verona e il Bologna nel post gara.

«Abbiamo incontrato una squadra forte, siamo stati bravi a togliergli molto palleggio, peccato per i due goal, erano due situazioni evitabili. Il primo vorrei rivederlo perchè mi è sembrato ci fosse un contatto abbastanza netto ma al di là di questo abbiamo sbagliato tanto, abbiamo avuto occasioni importanti come quella nel finale con Henry. Dal punto di vista caratteriale la squadra ha fatto comunque una buona partita, pur con qualche errore di troppo. Dobbiamo migliorare nelle scelte. I singoli? Mitrovic è entrato bene, Swiderski mi è piaciuto, arrivava da un periodo in cui era fermo e deve ritrovare la migliore condizione »

Riproduzione riservata © 2024 - CALCIOBLOG