Enzo Barrenechea squalificato: scatta il turno di stop per il giocatore di proprietà della Juventus. Ecco il motivo

Non ci sarà Enzo Barrenechea per il prossimo impegno del suo Frosinone, che in campionato ha in calendario il match contro il Torino.

Il giocatore di proprietà della Juventus è stato ammonito per un netto fallo su Theo Hernandez, prendendosi il giallo. Già diffidato, per lui scatta così il turno di squalifica.

The post Barrenechea squalificato: scatta lo stop per lui. Cos’è successo appeared first on Juventus News 24.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG