Sono queste le parole sul proprio canale Youtube di Marco Barzaghi che parla del calcio mercato dell’Inter.

Così il giornalista Marco Barzaghi parla sul proprio canale Youtube della fascia sinistra dell’Inter in caso di addio di Gosens: “Truffert è un profilo molto interessante e veloce, ma ha una valutazione alta di 15 milioni. Questo rende l’affare molto difficile. Molto più facile, invece, arrivare a Jesus Vazquez, che può arrivare in prestito gratuito con diritto di riscatto da fissare.”

Conclude così: “Truffert ha giocato più di Vazquez, che ha sole 4 presenze in campionato in questa stagione. Serve, però, che Gosens decida di andare via e lasciare l’Inter a gennaio. Non c’è ancora l’offerta giusta per non fare minusvalenze“.

Il difensore del Rennes quest’anno sta avendo un rendimento abbastanza alto che ne fanno un giocatore davvero appetibile per il mercato di gennaio ma non solo anche per quello estivo.

Riproduzione riservata © 2022 - CALCIOBLOG