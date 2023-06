Il giornalista Matteo Barzaghi ha parlato dell’Inter e della trattativa col Manchester United per il portiere Andrè Onana: gli aggiornamenti

A Sky Sport, il solito Matteo Barzaghi offre aggiornamenti preziosi sulla trattativa che dall’Inter arriva al Manchester United e che vede come protagonista il portiere Andrè Onana:

LE PAROLE- «Onana Non parlerei di giornata decisiva, ma importante. Ci si aspetta che possa arrivare l’offerta del Manchester United. Dalle sensazioni ed i primi contatti pare che la questione stia procedendo in maniera spedita. Si dialoga, la cosa più importante è l’offerta scritta: da lì si misurerà la fattibilità dell’operazione. L’Inter si aspetta un’offerta importante, da almeno 50 milioni. Sarebbe un colpo per i dirigenti dell’Inter che hanno scovato Onana a zero e dopo un anno vedono manifestarsi l’interesse di squadre come lo United».

