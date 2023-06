I nerazzurri in questo momento stanno aspettando di capire se il croato potrà essere ceduto; poi si penserà eventualmente al neroverde.

Trattativa nuovamente stoppata per Brozovic all’Al Nassr e quindi di conseguenza si ferma anche l’inseguimento dell’Inter a Davide Frattesi. Il piano dei nerazzurri, come riporta la Gazzetta dello Sport, è piuttosto chiaro e prevede di dirottare i 23 milioni eventualmente incassati dalla cessione del croato direttamente al Sassuolo.

Marcelo Brozovic-Milan Skriniar-Lautaro Martinez

Ai neroverdi andrebbe anche il cartellino di Mulattieri valutato 7 milioni di euro: la valutazione totale di Frattesi fatta dai nerazzurri è quindi di 30 milioni, 10 in meno rispetto a quella sbandierata pubblicamente dall’amministratore delegato del Sassuolo Giovanni Carnevali. L’Inter fa affidamento sulla volontà del giocatore che le ha dato priorità; l’azzurro però non aspetterà in eterno la possibile uscita di Brozovic.

L’articolo L’Inter resta ferma sulla sua offerta per Frattesi, per ora nessun rilancio proviene da Notizie Inter.

Riproduzione riservata © 2023 - CALCIOBLOG